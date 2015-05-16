قائد أمريكى يؤكد إلتزام واشنطن بتقديم أفضل الأسلحة للبنان

أكد الجنرال أوستين لويد قائد القيادة الوسطى الأمريكية ثقة بلاده فى الجيش اللبنانى والتزامها بتقديم أفضل الأسلحة والمعدات والتدريب الجيش اللبنانى لتمارس الدولة اللبنانية سلطاتها على حدودها وأراضيها.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية فى بيروت اليوم السبت ، أن أوستن لويد جدد بعد اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجى خلال زيارته للبنان ثقة الولايات المتحدة بقدرات الجيش اللبنانى .

وقال لويد "كما يواصل الجيش اللبنانى حماية الشعب اللبنانى ستواصل الولايات المتحدة دعم الجيش فى دوره كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة عن لبنان.

و جدد الجنرال أوستن التزام الولايات المتحدة بتزويد الجيش اللبنانى بأسلحة نوعية ومعدات وتدريب حتى تتمكن الدولة اللبنانية من ممارسة سلطتها السيادية على الحدود وفى جميع أنحاء البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559 (الذى أنهى الوجود السورى فى لبنان ونص على حل الميلشيات بالبلاد) و 1701 (الذى أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006).