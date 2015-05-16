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لاجئ جزائرى يحاول إشعال النار فى جسده بالنمسا لفشله فى الحصول على مكان للإقامة

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لاجئ جزائرى يحاول إشعال النار فى جسده بالنمسا لفشله فى الحصول على مكان للإقامة لاجئ جزائرى يحاول إشعال النار فى جسده بالنمسا لفشله فى الحصول على مكان للإقامة
حاول لاجئ جزائرى، يبلغ من العمر 22 عاما، إضرام النار فى نفسه أثناء تواجده فى مركز لتقديم المشورة إلى اللاجئين فى شؤون السكن بمدينة "فيلدكيرخ" النمساوية، بعد أن فشل فى الحصول على مكان للإقامة، فيما نجح شرطيان فى التدخل بالوقت المناسب والحيلولة دون اشتعال النار فى جسده.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن الشاب الجزائرى حضر اليوم إلى مركز متخصص لمساعدة اللاجئين على توفير أماكن إقامة لهم، وطلب مقابلة أحد الموظفين فى المركز، إلا أن عدم تحديد موعد سابق، حال دون تحقيق غرضه، مما أثار غضبه ودفعه إلى التوجه إلى محطة وقود قريبة اشترى منها عبوة تحتوى على 5 لترات من البنزين، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المركز، ويقوم بسكب البنزين على جسده مهددا بإضرام النار فى نفسه والمكان، وهى المحاولة، التى منع وقوعها رجلا شرطة نجحا فى السيطرة على الشاب الجزائري، ومنعه من إخراج ولاعة سجائر حاول استخدامها.

وبالتزامن مع احتدام مشكلة عجز الأماكن المتاحة لإيواء اللاجئين فى النمسا، بسبب الزيادة الكبيرة فى أعدادهم مؤخراً، بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بتسكين اللاجئين فى أول مخيم أقامته فى منطقة "اردبرج" بالعاصمة فيينا، قبل الموعد المحدد، الذى حددته وزارة الداخلية من قبل، وذلك فى إطار محاولتها للتغلب على مشكلة تكدس اللاجئين.

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مصر 365