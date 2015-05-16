مسئول يمنى: المعونات الغذائية إلى وصلت لليمن لا تفى بالحاجة

أكد الناطق الرسمى بمجلس الوزراء اليمنى أن المعونات الدوائية والغذائية التى وصلت الى اليمن ضئيلة ولا تفى بالحاجة، وقال المتحدث ـ فى تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التى يسيطر عليها الحوثيون ـ إن كل يوم تأخير فى وصول المساعدات يساهم فى تفاقم معاناة اليمنيين.

وأوضح أن لجنة متابعة أوضاع النازحين برئاسة القائم بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدولى وعضوية عدد من القائمين بأعمال الوزراء كانت قد تفقدت ميدانيا أحوال النازحين فى المناطق الأشد تضررا واطلعت على احتياجاتهم ومتطلباتهم العاجلة.

ومن ناحية أخرى ، طالبت شركة النفط اليمنية بالسماح لجميع السفن الموجودة فى عرض البحر بدخول الموانئ اليمنية وعدم اعتراض أى سفينة وقود متجهة لليمن لتفادى كارثة إنسانية.

وأوضح مصدر بشركة النفط اليمنية ـ فى تصريح مساء اليوم ـ أن عدم السماح بدخول المشتقات النفطية فورا إلى اليمن سيؤدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى المتدهور من كافة النواحى ، مشيرا الى أن الشركة تتابع السماح بإدخال سفينة محملة ب68 ألف طن ديزل تم شراؤها من قبل الشركة.

وأكد أن الشركة ستستمر فى ضخ أى كميات تصل إلى البلاد لتوفير الاحتياجات المحلية من هذه المادة، وكانت محطات الوقود فى اليمن قد وصلها البنزين بكميات محدودة حتى الآن ، وبدأت منذ أمس فى بيعه للمواطنين بعد أكثر من شهر من اختفاءه من الأسواق ، وشهدت ازدحاما من قبل قائدى السيارات لتموين سياراتهم وتكدست السيارات بالشوارع المؤدية للمحطات التى تبيع البنزين من السادسة صباحا حتى نفاذه.

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