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نصر الله: يتوعد بتحرير عرسال..ويؤكد: "معركة القلمون مفتوحة الزمان والمكان

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نصر الله: يتوعد بتحرير عرسال..ويؤكد: "معركة القلمون مفتوحة الزمان والمكان نصر الله: يتوعد بتحرير عرسال..ويؤكد: "معركة القلمون مفتوحة الزمان والمكان
قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه لم يكن يريد توريط الجيش اللبنانى فى معركة القلمون، مشدداً على أنه سيأتى اليوم الذى يتم فيه طرد كل المسلحين الموصفين بالثوار الذين يحتلون من 250إلى 300 كيلومتر من عرسال اللبنانية، وذكر قائلاً: "هذا اليوم هيجى إمتى كيف هذا سنظل مخبينوا، داخل الأراضى السورية هذا قرار سورى لكن أذا كانت الدولة والحكومة اللبنانية تتسامح باحتلال الأرض من جماعات إرهابية فأن الشعب اللبنانى لن يتسامح".

وأضاف "نصر الله" خلال كلمة له منذ قليل، أن معركة القلمون بدأت وتحدثت عن نفسها وهى مفتوحة الزمان والمكان والمراحل، لافتاً إلى أنه من حق كل البلدات البقاعية من كل الطوائف أن تدافع عن نفسها وتطرد الإرهابيين.

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مصر 365