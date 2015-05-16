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الحامل والوقاية من دوالي الساقين

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الحامل والوقاية من دوالي الساقين الحامل والوقاية من دوالي الساقين

السبت 16-05-2015 18:06

طلبت إحداهن الطلاق من زوجها؛ لأن الحمل الذي يرغبه يعني بالنسبة لها الدوالي، وتشوه منظر ساقيها، ولذلك فقد قدمت أخصائية التغذية والتخسيس أميمة مختار النصائح التالية؛ للحماية من الدوالي أثناء الحمل وهي كالتالي:

- المحافظة على الوزن: راقبي وزنك، وحاولي أن يكون مناسباً دائماً مع طولك. الوزن المثالي = الطول بالسنتيمتر - 100 = الوزن بالكيلو جرام تقريباً.

- تناولي الأطعمة الصحية مع مراعاة التقليل من الدهنيات والسكريات.

- تذكري أن مع زيادة الوزن تزيد مشكلة الدوالي لديك. ليس ذلك فحسب، إنما ستؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى أنت في غنى عنها مثل آلام المفاصل وخاصة مفصل الركبة، آلام الظهر، الضغط والسكر وأمراض القلب. كما أنه تصعب حركة الشخص مع زيادة وزنه. وبذلك تزيد نسبة حدوث تجلط الأوردة.

- استعملي الجوارب الطبية الضاغطة؛ للوقاية والعلاج؛ فوظيفتها الضغط على الأوردة، وضخ الدم للأعلى من القدم إلى الفخذ.

معلومات عن الجوارب
- إذا كان عملك يتطلب عملهم وقوفاً طويلاً، فيمكنك لبس الجوارب الضاغطة؛ للوقاية من الإصابة بالدوالي.

- تكون ساعات لبس الجوارب من الصباح الباكر إلى المساء (قبل النوم) يومياً. ويفضل رفع القدمين مدة خمس دقائق قبل ارتدائه، ثم تخلع الجوارب أثناء النوم. ويفضل رفع قدم السرير قليلاً.

- ارتدي الجورب الطبي المناسب لك؛ فلا تختاري أكبر حجماً فتفقدي وظيفته الطبية، ولا أصغر حجماً مما يسبب لك ضغطاً شديداً تنزعجين منه. ويحدد المقاس بواسطة الطبيب المعالج بناء على قياس محيط الساق.

- يجب أن ترتدي الجوارب الطبية في كلتا الساقين، حتى ولو كانت الدوالي في ساق واحدة.

- من الضروري جداً تغيير الجورب كلياً كل 6-8 أسابيع، وشراء آخر جديد؛ لأنه مع الاستعمال والغسيل المتكرر تقل قدرتها على الضغط المطلوب. ويفضل أن يكون لديك زوجان من الجوارب للتبديل بينهما، وبعد 8 أسابيع تقومين بتغييرهما وشراء زوجين آخرين.

- إذا كانت الجوارب تسبب إزعاجاً بسبب انزلاقها عند منطقة الفخذ؛ يمكنك استخدام الجوارب الكاملة (هيلاهوب)، أو استخدام حمالات لتثبيته وهي متوفرة بالسوق.

- تجنبي الوقوف الطويل بدون حركة، وإذا كان عملك يتطلب وقوفاً طويلاً فبالإضافة إلى لبس الجوارب يجب عليك الحركة باستمرار؛ لتساعدي عضلة الساق على ضخ الدم للأعلى.

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سيدتي