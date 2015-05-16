متلازمة الرأس المسطح مخاوف الأمهات

عندما تلحظين أن رأس طفلك مسطح، لن يكون الأمر عادياً ولن تكون ردة فعلك باردة بالتأكيد، وقد يبدأ رأس بعض الأطفال بالتحول إلى مسطح عندما يبلغ من العمر 8 أشهر، وذلك في منطقة مؤخرة الرأس، ما الذي ينبغي عليك فعله؟

حوالي واحد من كل خمسة أطفال يعاني من منطقة مسطحة على مؤخرة، أو جانب الرأس ويعرف بمتلازمة الرأس المسطح أو الرأس الوارب، وقد يظهر، كما يقول الدكتور مارتن وارد بلات، طبيب الأطفال عند ولادة الطفل، أو بعد أسابيع أو أشهر، وللحالة سببان:

1- شد رأسه عند نزوله في قناة الولادة.

2 - موضعية النوم؛ لأن عظام جمجمته ناعمة وطرية جداً.

غيري

في فترة 1990، شجعت الحملات الأمهات على وضع الأطفال على الظهر للنوم؛ لتقليل خطر الموت المفاجئ، لكن وضعية النوم هذه قد تسبب تسطحاً خلف الرأس، وهذا لا يمنع من اتباع هذه الوضعية، استمري بها، ولكن غيري الجهة في كل مرة ينام بها طفلك.

عضلات الرقبة

يقلق الكثير من الأهل من تسطح الرأس دائماً، ويبحثون عن علاجات، تشمل قبعات مخصصة لتخفيف الضغط، علماً بأن لا دليل هناك لمدى فعاليتها. وبدلاً من ذلك خصصي وقتاً؛ لجعل طفلك ينام على البطن، فهذه الوضعية تقوي عضلات الرقبة والكتفين والذراعين، وبالتالي فإن تحريك الرأس يقلل التسطح، ويجب أن يختفي نهائياً مع بلوغه من العمر عامين.

ومن الطبيعي أن يقلق الأهل حول شكل رأس ابنهم، فهناك حالة نادرة تعرف باسم تعظم الدروز الباكر أي (تضييق القحف)؛ حيث تلتحم عظام الجمجمة بشكل مبكر، وتؤثر على شكل الرأس، إن كنت قلقة جداً فتحدثي مع الطبيب، ولكن إجمالاً لا شيء يدعو للقلق.

تجربة أم

الوسادة المقوسة

بدأت الأم لورا -34 عاماً- تلاحظ رأس ابنها ماهر مسطحاً قليلاً، وعندما بلغ من العمر 10 أشهر راجعت الطبيب الذي أخبرها بأن الأمر سيختفي من تلقاء نفسه، ولكنها أرادت القيام بأمر فعال عدا عن وضعه على بطنه، تتابع لورا عن حالة ابنها: «استعنت بوسادة بانحناءة للتخفيف من تسطح رأسه، وضعتها في مهده، واستمر بالنوم عليها؛ حتى تمكن من قلب نفسه. في عمر 18 أسبوعاً بدأ رأسه بالاستدارة، وقد أخبرني الطبيب أن التسطح يختفي عندما يتمكن الأطفال من قلب أنفسهم؛ لأن فرص نومهم في وضع واحد ستقل، وقد أصبح رأس ماهر الآن دائرياً وصحياً.