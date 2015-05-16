برنامج زايد للإسكان يبدأ تفعيل المرحلة الثانية من نظام حجز المساكن

بدأ برنامج الشيخ زايد للإسكان في تفعيل المرحلة الثانية من نظام حجز مساكن مجمعي خليفة والاتحاد السكنيين وذلك بهدف تمكين المستفيدين من اختيار مسكنهم بناء على تطلعاتهم وبما ينسجم مع رغباتهم وآمالهم.

وقام 100 مستفيد بحجز مساكنهم خلال الساعة الأولى من فتح نظام مجمعات زايد وذلك بحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان .

ويأتي التفعيل ضمن مبادرة نسعدك بمسكن التي نظمها البرنامج في مجمع خليفة السكني بمنطقة دبا الفجيرة.

وأشار معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي في كلمة ألقاها قبل فتح النظام إلى أن هذه المبادرات تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نحو التحول الذكي في الخدمات الحكومية وبما يحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات في إسعاد المتعاملين.

وأكد رئيس مجلس إدارة البرنامج أن نظام مجمعات زايد الذي تم تفعيله يأتي بعد اعتماد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للنظام وتوجيهه بتطبيق النظام على كافة المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج لتحقق بعد ذلك تجربة فريدة هي الأول من نوعية في تحقيق الشفافية والعدالة لاختيار المسكن.

وأوضح معاليه أن النظام الذي تم تفعيله يتيح حرية اختيار المسكن ضمن المجمعات التي أنشأها البرنامج والمجمعات المستقبلية .. مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع الفئات المستفيدة خاصة كبار السن والملتحقين بالخدمة الوطنية بما يضمن تحقيق العدالة وتهيئة الظروف المناسبة للجميع لاختيار المسكن حيث تم اختيار مساء يوم الخميس للمرحلة الثانية لضمان تواجد الفئات المستفيدة كما تم سابقا اختيار صباح يوم السبت في المرحلة الأولى لنفس الأسباب وحرصاً على حضور الفئات المستفيدة مع عائلاتهم لتحديد المسكن الأكثر ملائمة لاحتياجاتهم.

> وقال " حرصنا على تحقيق التكامل في مشروع المجمع السكني من خلال التواصل مع الشركاء الذين سيقومون بإكمال متطلبات الحياة الكريمة في المجمعات السكنية من توفر للبنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمساجد وغيرها من الخدمات التي ترسخ الحياة الكريمة في المجتمع ".

وأكد أن وزارة الأشغال العامة بدأت برصف الطرق في المشروع وربطها بالطرق الرئيسية في المنطقة مما يحقق سهولة التنقل من وإلى المجمع .. واصفا العلاقة مع الشركاء المساهمين في إنجاح المشروع بأنها علاقة تكاملية وأنها تمت بعد جهود تنسيقية أثمرت عن تخطيط شامل سيمنح المجمع ميزة توفر الخدمات والمرافقات خلال فترات قياسية مثل توفر المدارس والمساجد والبنية التحتية .

ولفت رئيس مجلس إدارة البرنامج في ختام كلمته إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية من الشركاء على التنسيق المسبق والدائم في جميع مشاريع البرنامج السكنية لتتوحد الأهداف بالتزامن ويبدأ التنفيذ ضمن خطة متوازية تحقق الأهداف المنشودة وفي فترات قياسية " .

وقالت المهندسة جميلة الفندي مديرة عام البرنامج " إن تفعيل الحجز للمرحلة الثانية عبر نظام مجمعات زايد أتاح للمستفيدين المعنيين من مجمعي الاتحاد بالشارقة وخليفة بالفجيرة التصفح في المجمع عبر خاصية التجول الافتراضي وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط ومن بعد لك حجزه.

>

> وأكدت الفندي أنه تم التواصل مع جميع المستفيدين من المجمعات السكنية عبر قنوات التواصل المختلفة وشرح كيفية استخدام النظام وذلك لتتم عملية الاختيار تحت سقف المساواة .. وقالت " إن عملية الاختيار ستمنح جميع المستفيدين من فئة المسكن الحكومي في إمارة الشارقة والفجيرة الفرصة المتساوية لتحديد المسكن الملائم حسب رغباتهم وبما يتوافق مع تطلعاتهم حيث سيعزز مفهوم التقارب الاجتماعي وتعزيز الروابط بين أفراد العائلة الواحدة بما يضمن قربهم وتواصلهم".

ولفتت إلى أن إطلاق الخدمات الذكية جاء تحقيقا لرؤية حكومة دولة الإمارات التي أكدت على أهمية إسعاد متلقي الخدمة من خلال سهولة وبساطة الحصول على الخدمة وتوفرها على مدار الساعة وهذا ما حققه البرنامج من خلال التطبيقات التي أطلقها منذ انطلاق تلك الرؤية .. مشيرة إلى أن نظام مجمعات زايد يعد أول نظام حكومي على مستوى المنطقة في مجال اختيار المسكن وهو خلاصة تطور الأفكار الإبداعية التي تعمل عليها فرق العمل في البرنامج من أجل إسعاد المواطنين وبما يتوافق مع تطلعات حكومة دولة الإمارات.

> وأضافت الفندي أن نظام حجز المساكن في مرحلته الأولى قد تم تفعيله للمستفيدين الذين تم استكمال إجراءاتهم من قبل لجنة تخصيص المساكن في المجمعات السكنية.



> وقال يعقوب مطر قمبر أحد المستفيدين من مساكن المجمعات أن اختيار يوم السبت لتفعيل حجز المساكن هو يوم موفق فقد قدمت وكلي فرحة لاختيار مسكن العمر بكل عدالة ومساواة واختار يعقوب مسكنه بالقرب من الحديقة العامة كما شاهدها في المخطط .

ووجه رسالة شكر إلى جميع القائمين على البرنامج فيما قالت زهرة محمد والتي قدمت لحجز المسكن عن والدتها أن تطبيق مجمعات زايد سهّل عليها إجراءات حجز المسكن وهو بسيط وغير معقد كما أنه يحقق العدالة والمساواة لجميع الفئات المستفيدة.

وعن "مجمعات زايد" أضاف محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أن نظام مجمعات زايد يتيح للمستخدم استعراض المجمعات التي ينشئها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مختلف إمارات الدولة ويتميز بعرضه لهذه المجمعات بشكل يحاكي الواقع ويعرض المجمعات التي يجري بناؤها والمجمعات المستقبلية.

وقال " يوفر التطبيق خاصية التجول في المجمعات والإطلاع على البيئة المحيطة للمنطقة والتي تمت مراعاة تشابهها بالواقع ويمكن للمستخدم أيضاً عرض الوحدات السكنية والتفاصيل التي تحتويها من غرف ومساحات وخدمات.

وعن خصائص نظام مجمعات زايد الإضافية أشار المدير التنفيذي للخدمات المساندة أن النظام يعرض المجمعات بشكل كامل ويمكّن المستخدم من معرفة نسبة إنجاز المشروع وما هي أنواع النماذج المستخدمة في المشروع.

وأكد لوتاه أنه على المستفيدين التأكد أولا من إنشاء حساب المستخدم للتمكن من استخدام النظام وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

ويضم مشروع مجمع الاتحاد السكني في الشارقة والذي تم تفعيل حجز المساكن فيه 406 مساكن تم تصميم نماذجه مع خاصية التوسع المستقبلي عند ازدياد عدد أفراد الأسرة من خلال زيادة غرفة واحدة أو طابق كامل في بعض النماذج ويعد مجمع الاتحاد أكبر مجمع سكني تم الانتهاء من إنشائه ضمن مشاريع البرنامج والذي تم استلامه في نوفمبر من العام الماضي.

ويقع مجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح 7 وعلى بعد 40 كم تقريباً على طريق الشارقة مليحة وذلك على مساحة من الأرض تقدر بـ 755.388 متر مربع ويضم 406 وحدة سكنية تضم 4 نماذج سكنية مختلفة بقيمة 301 مليون درهم.

كما يتكون المجمع من أربع مجموعات تضم المجموعة الأولى 118 فيلا سكنية منها 23 مسكنا طابق أرضي و95 مسكنا طابق أرضي وأول كما تضم المجموعة الثانية 114 مسكناً منها 38 مسكنا طابق أرضي و76 مسكنا طابق أرضي وأول وتضم المجموعة الثالثة 85 مسكناً منها 40 مسكنا طابق أرضي و45 مسكن طابق أرضي وأول إلى جانب المجموعة الرابعة التي تضم 89 مسكناً منها 20 مسكنا طابق أرضي و69 مسكنا طابق أرضي وأول .

وتضم جميع المساكن نماذج سكنية مختلفة هي زفير 7 وياقوت 7 وزمرد 3 وزمرد 6. ويتميز نموذج زمرد 3 بتصميم يتلاءم مع الأسر التي يتكون أفرادها من 5 إلى 6 أفراد ويتكون المسكن من طابق أرضي وأول يضم صالتين ومجلسا وغرفة طعام و 4 غرف نوم و4 حمامات ومطبخا وغرفة غسيل ومخزنا وغرفة خادمة وحماما كما يمكن توسعة المسكن بحيث يضم غرفة إضافية وحماما إضافيا.

كما يتميز نموذج زمرد 6 بتصميم يلبي احتياجات الأسر التي يتكون عدد أفرادها من 4 إلى 6 أفراد وتتكون الوحدة السكنية في هذا التصميم على مسكن ذي طابق أرضي وأول يضم صالة ومجلسا وغرفة طعام و4 غرف نوم و4 حمامات ومطبخا ومخزنا وغرفة خادمة وحماما مع قابلية المسكن للتوسعة المستقبلية ليضم بعد ذلك غرفتين إضافيتين وحمامين إضافيين.

ويتميز نموذج زفير 7 بملائمته للأسر التي يتكون عدد أفرادها من 4 فهو يتكون من طابق أرضي قابل للتوسعة ويضم صالة ومجلسا وغرفتين نوم وحمامين ومطبخا وغرفة غسيل وغرفة خادمة وحماما كما يمكن إضافة غرفة وحمام إضافيين في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية.

ويتلاءم نموذج ياقوت 7 للأسر التي يتكون عدد أفرادها من 3 إلى 4 أفراد وتضم الوحدة السكنية صالة ومجلسا و3 غرف نوم و3 حمامات ومطبخا ومخزنا وغرفة خادمة وحماما كما يمكن توسعته مستقبلياً ليضم غرفة إضافية إلى ذلك قام البرنامج بتفعيل حجز مساكن مجمع خليفة السكني بدبا الفجيرة والذي يضم 384 وحدة سكنية تضم 4 نماذج سكنية مختلفة بتكلفة إجمالية تقدر ب 350,709,369 مليون درهم ويتكون المجمع من ثلاث مجموعات تضم المجموعة الأولى 174 فيلا سكنية منها 50 مسكنا طابق أرضي و124 مسكنا طابق أرضي وأول على مساحة تقدر ب 213 ألف متر مربع وتضم المجموعة الثانية 102 مسكنً منها 44 مسكنا طابق أرضي و58 مسكنا طابق أرضي وأول بمساحة تقدر بـ 122 ألف متر مربع كما تضم المجموعة الثالثة 108 مساكنً منها 8 مساكن طابق أرضي و100 مسكن طابق أرضي وأول بمساحة تقدر ب 140 ألف متر مربع .. ويضم المشروع نماذج سكنية مختلفة هي زفير 7 وياقوت 7 وزمرد 3 وزمرد 6.

جدير بالذكر أن نظام مجمعات زايد يعد أول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي للمجمعات السكنية الافتراضية حيث يمكن المتعاملين من مشاهدة المجمعات السكنية القائمة التي ينشئها البرنامج ويسمح لهم بالاطلاع على المشاريع المستقبلية التي يعتزم البرنامج تنفيذها ضمن مواصفات بيئية وبما يحقق الاستدامة.



>