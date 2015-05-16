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الحكومة الليبية المؤقتة تمنع دخول العمالة البنجلاديشية البلاد

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الحكومة الليبية المؤقتة تمنع دخول العمالة البنجلاديشية البلاد الحكومة الليبية المؤقتة تمنع دخول العمالة البنجلاديشية البلاد
منعت الموقتة دخول العمالة البنجلاديشية إلى الأراضى الليبية بشكل تام من كافة المنافذ برية وجوية وبحرية .

جاء ذلك فى قرار نشرته الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله الثنى فى موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم السبت، ولم توضح الحكومة الاسباب وراء قرارها.

يذكر ان ليبيا تشهد انفلاتا امنيا وقتالا بين الميليشيات المسلحة وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان ، وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا له فيما تتخذ الحكومة الاخرى المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لها .
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