مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الأقصر بغداد بالوادى الجديد، بالقرب من نقطة الكيلو 190 وذلك نتيجة السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة الوادى الجديد لموقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين لمستشفى أرمنت العام، ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالحادث.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بغداد الأقصر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى أرمنت العام التابعة لمحافظة قنا، وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة.