شبين القناطر تستعد لتشييع جنازة المستشار محمد مروان أحد شهداء حادث العريش

سادت حالة من الحزن والأسى بمدينة شبين القناطر لاستشهاد المستشار الشهيد محمد مروان ابن المدينة، حيث تعرضت سيارة كانت تنقل 6 مستشارين بحى المساعيد بمدينة العريش إلى إطلاق النار على يد جماعة ملثمة تابعة لتنظيم بيت المقدس كانوا يستقلون سيارتين إحداهما تاكسى وأخرى ملاكى .

من جانبها نعت نقابة المحامين بالقليوبية، شهيد المحافظة المستشار محمد مروان، ابن مدينة شبين القناطر، الذى توفى بالعريش على يد مجهولين.

ومن جانبه قال محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، إننا نحسبه عن الله من الشهداء، ولا يجوز أن نترك الجناة آمنين دون محاسبة، مضيفًا: أن الجميع كان يشهد لهم بالنزاهة وحسن الخلق.

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