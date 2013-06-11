«ثوار المنصة» يتظاهرون طلباً لدعم الجيش فى مظاهرات «30 يونيو»

«عبدالغنى»: سنطالب القوات المسلحة بدعم مؤسسات الدولة السيادية ضد مشروع «الأخونة»

كتب : محمد أبوحجر منذ 4 دقائق

دعا عدد من القوى السياسية الداعمة للقوات المسلحة، و«ثوار المنصة»، إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبل، فى ميدان الرماية بالجيزة، لمطالبة الجيش بدعم الشعب فى مظاهرات 30 يونيو لإسقاط الرئيس محمد مرسى، وكذلك دعم الأجهزة السيادية فى الدولة أمام ما سموها «خطط الأخونة».

وأعلن ائتلافا «العسكريين المتقاعدين، ومصر فوق الجميع»، والإعلامى توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين»، مشاركتهم فى مظاهرة الجمعة، التى اعتبروها بروفة قوية لحشد الشعب لمظاهرات 30 يونيو.

وقال أحمد عبدالغنى، منسق ائتلاف «ثوار المنصة»، إن مليونية «الرماية» للمطالبة بدعم مؤسسة القوات المسلحة للشعب 30 يونيو، ولدعم مؤسسات الدولة السيادية، كالقضاء والشرطة والمخابرات العامة فى مواجهة مشروع «الأخونة».

وأضاف لـ«الوطن»: «سنشارك فى المليونية كنوع من الاحتجاج على الأوضاع المتردية التى وصلنا إليها من دمار اقتصادى، وأهمها عدم وجود كهرباء ولا مياه ولا بنزين ولا سولار ولا سياحة تحت حكم الإخوان، فضلا عن ضياع كرامة وكبرياء المصريين، واستباحة دمائهم، بعد قتل الجنود فى رفح العام الماضى، ولم يأت أحد بحقهم حتى الآن، وكذلك خطف 7 جنود فى سيناء وعدم الاستدلال على الخاطفين».

وأوضح أن المليونية تأتى أيضاً لدعم القضاء بعد مناقشة قوانين «السلطة القضائية والصكوك وبيع قناة السويس»، قائلاً: الشعب يرفض استباحة الأزهر الشريف والكاتدرائية وإشعال الفتنة الطائفية، مشيراً إلى أن تلك الأمور ستؤدى لنزول الشعب للميادين فى 30 يونيو، للمطالبة برحيل «الإخوان» عن الحكم، مطالباً القوات المسلحة بحماية المتظاهرين من أية اعتداءات يمكن أن تحدث.