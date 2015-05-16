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طفلك عنيد.. 6 نصائح للتخلص من مشكلته

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طفلك عنيد.. 6 نصائح للتخلص من مشكلته طفلك عنيد.. 6 نصائح للتخلص من مشكلته
التربية أهم أسس الحياة، والتعامل القائم على القيم والأخلاق والمبادئ هو هدف كل أم وأب.
>وحول ذلك يشير أحمد إبراهيم، المدرب النفسى للأطفال، إلى أن إحدى الصفات التى تعيق عملية التربية السليمة هى "العناد"، وليس غريبًا عن الطفل التعامل بهذه الطريقة فهو يريد الاستقلال بشخصيته.

ويقدم مدرب الأطفال، بعض الحيل التى تساعد على علاج الطفل من عناده، ومنها:
>1- تحفيزه لكى يكون طفلاً مطيعًا، وينفذ أوامر والديه دون جدال.
>2- على الأسرة أن تهتم بحكى بعض القصص التى تؤكد وتبرز الخصائص السلبية لصفة العناد.
>3- القيام بخلق نوع من الحوار بين الآباء والأبناء، فهذا يحد من العناد.
>4- الابتعاد عن اتباع أسلوب الإجبار بين الآباء والأبناء.
>5- تجنب وصف الطفل بأنه شخصية عنيدة أمام الآخرين.
>6- على الآباء التعامل معه بالحب والعاطفة، لأنه سوف يتأثر بهذه الطريقة ويستغنى عن اتباع أسلوب العناد.

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