تنظيم داعش يسيطر على الجزء الشمالى من مدينة تدمر الاثرية بسوريا

تمكن مقاتلو تنظيم داعش اليوم السبت، من السيطرة على مساحة كبيرة من الجزء الشمالى من مدينة تدمر الاثرية الواقعة فى وسط سوريا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "تنظيم داعش تمكن من التقدم والسيطرة على معظم الاحياء الواقعة فى الجزء الشمالى من مدينة تدمر"، مشيرا الى "اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين مقاتلى التنظيم وقوات النظام" فى شمال تدمر.

ويخوض مقاتلو التنظيم اشتباكات عنيفة فى المنطقة، بعد تمكنهم يوم الاربعاء من السيطرة على بلدة السخنة التى تبعد ثمانين كيلومترا من تدمر وعلى جميع النقاط العسكرية الواقعة على الطريق بين المنطقتين.

وأشار عبد الرحمن الى اشتباكات بين الطرفين تدور قرب القلعة الاسلامية فى غرب المدينة، اسفرت عن مقتل 13 جهاديا فيما لم يتضح عدد القتلى فى صفوف قوات النظام.

وتضم مدينة تدمر فى الجزء الجنوبى الغربى مواقع اثرية مصنفة على لائحة التراث العالمى وتعرف باعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية المزخرفة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" ايرينا بوكوفا الجمعة "نحن قلقون للغاية ونتابع الوضع نظرا للقيمة الكبيرة لهذا الموقع الرومانى الاثري".

وأضافت فى مؤتمر صحافى خلال زيارتها بيروت "مسؤوليتنا ان ننبه مجلس الامن الدولى ليتخذ قرارات حازمة".

ووجه المدير العام للمتاحف والآثار السورية مأمون عبد الكريم الخميس نداء الى المجتمع الدولى لانقاذ مدينة تدمر الاثرية.

وقال لفرانس برس "يجب ان يستنفر المجتمع الدولى اليوم لا بعد التدمير كما حصل حتى الآن"، فى اشارة الى تدمير التنظيم الجهادى لآثار الموصل ومدينتى الحضر ونمرود فى العراق.