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الطيران العراقى يدمر رتلين لمسلحى تنظيم " داعش " بالأنبار

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الطيران العراقى يدمر رتلين لمسلحى تنظيم " داعش " بالأنبار الطيران العراقى يدمر رتلين لمسلحى تنظيم " داعش " بالأنبار
ذكرت وزارة الدفاع العراقية ، أن الفوضى تسود فى صفوف مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى الذين يحاولون الانسحاب من عدة مناطق بمدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، التى تسللوا إليها أمس الجمعة .

وذكر بيان للوزارة عصر اليومالسبت ، أن طيران الجيش العراقى قصف رتلا لمسلحى تنظيم (داعش) قرب بحيرة الرزازة بالأنبار..كما دمر رتلاً آخر لداعش يضم 24 سيارة تقل إرهابيين فى منطقة "ناظم البحيرة" مابين "الحبانية" وبحيرة الثرثار فى الأنبار، مما أسفر عن تدمير الرتلين وقتل جميع الإرهابيين فيهما.

وفى محافظة صلاح الدين، حررت القوات العراقية المشتركة مدعومة بقوات"الحشد الشعبي" قرية "البعيجي" الاستراتيجية فى "بيجي" شمال مدينة تكريت بالمحافظة .. كما فرضت القوات سيطرتها على منطقة "سيد غريب" وقتلت 22 إرهابيا من داعش شمالى العراق.

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