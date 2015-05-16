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وزير الخارجية الأردنى: بحثنا مع ألمانيا محاربة الإرهاب والفكر المتطرف

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وزير الخارجية الأردنى: بحثنا مع ألمانيا محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وزير الخارجية الأردنى: بحثنا مع ألمانيا محاربة الإرهاب والفكر المتطرف
قال وزير الخارجية الأردنى، ناصر جودة، إنه بحث مع نظيره الألمانى التنسيق الضرورى المطلوب من قبل المجتمع الدولى بشكل خاص لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف على المستويات كافة، سواء كان عسكريا أو على المستوى المتعلق بأمن المنطقة والعالم أو على مستوى المعركة طويلة الأمد وفى كل المجالات.

وأضاف جودة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الألمانى بعمان، اليوم السبت، وبثته قناة العربية، أنه تم بحث المشكلة السورية المستمرة والعنف والقتل والدمار وغياب الحل السياسى، موضحا أن الأردن يتحمل العبء الأكبر فى استقبال اللاجئين السوريين، والذين يبلغ عددهم مليونا ونصفا من المواطنين السوريين على الأراضى الأردنية.
>وتوجه وزير الخارجية الأردنى باسم ملك الأردن وشعبه لألمانيا بالشكر على الدعم والمساندة التى تقدمها ألمانيا للأردن، مؤكدا أنه تم بحث أيضا جهود تحقيق السلام فى الشرق الأوسط من حيث النزاع الإسرائيلى الفلسطينى، وتعثر هذه المساعى، وشدد على أن ألمانيا لها موقفها المعروف بدعم الحل الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

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مصر 365