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دعوى قضائية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة

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دعوى قضائية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة دعوى قضائية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة
«العربى لاستقلال القضاء»: مادة استكمال «مرسى» لمدته انحراف بالسلطة وخروج على المشروعية

كتب : محمود حسونة منذ 3 دقائق

أقام المركز العربى لاستقلال القضاء، برئاسة المحامى الحقوقى ناصر أمين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس محمد مرسى، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بصفته، بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية مبكرة.

وطالب أمين فى دعواه، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى أسرع وقت، مستنداً إلى انتخاب الرئيس مرسى وفق الإعلان الدستورى وتعديلاته، فى الوقت الذى أصبح فى البلاد دستور جديد وضعته الجمعية التأسيسية، ما استوجب إجراء انتخابات جديدة وفق الدستور لاختلاف صلاحيات الرئيس ومهام وظيفته بين الإعلان الدستورى ودستور 2012.

ووصفت الدعوة المادة الانتقالية رقم «226» فى الدستور الجديد، التى تنص على استكمال الرئيس الحالى لمدته الرئاسية والبالغة 4 سنوات، بأنها انحراف بالسلطة واضح الدلالة من الرئيس مرسى و«التأسيسية» بالاتفاق بين الرئيس وأعضاء الجمعية، ليكون طرح مادة انتقالية تسمح لشخص باستكمال فترة ولايته القديمة عن طريق الاستفتاء، بمثابة خروج على المشروعية واعتداء على الدستور ومخالفة لمجمل أحكامه.

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