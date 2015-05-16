الداخلية: استنفار أمنى بمحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العام

قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد أول وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن هناك حالة استنفار أمنى كامل بجميع محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد فى المحافظات والقاهرة الكبرى، للتصدى لأى أعمال تخريبية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لـ"اليوم السابع"، لم نتلق أى بلاغات عن وجود أجسام غريبة داخل محطات المترو أو وسائل النقل العامة حتى الآن.

وكانت أجهزة الأمن عززت من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية والمؤسسات الحكومية والمبانى الشرطية، بعد إحالة أوراق محمد مرسى وآخرين إلى فضيلة المفتى، واستمرار دعوات الإخوان للتصعيد وارتكاب أعمال تخريبية.

- تكثيف أمنى حول المبانى الشرطية عقب حكم إحالة أوراق "مرسى" للمفتى