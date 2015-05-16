أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: استنفار أمنى بمحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العام

Google+ Print
الداخلية: استنفار أمنى بمحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العام الداخلية: استنفار أمنى بمحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العام
قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد أول وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن هناك حالة استنفار أمنى كامل بجميع محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد فى المحافظات والقاهرة الكبرى، للتصدى لأى أعمال تخريبية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لـ"اليوم السابع"، لم نتلق أى بلاغات عن وجود أجسام غريبة داخل محطات المترو أو وسائل النقل العامة حتى الآن.

وكانت أجهزة الأمن عززت من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية والمؤسسات الحكومية والمبانى الشرطية، بعد إحالة أوراق محمد مرسى وآخرين إلى فضيلة المفتى، واستمرار دعوات الإخوان للتصعيد وارتكاب أعمال تخريبية.


>- تكثيف أمنى حول المبانى الشرطية عقب حكم إحالة أوراق "مرسى" للمفتى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365