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بدء محاكمة 68 متهمًا فى قضية خلية الظواهرى

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بدء محاكمة 68 متهمًا فى قضية خلية الظواهرى بدء محاكمة 68 متهمًا فى قضية خلية الظواهرى
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، وتشهد الجلسة استكمال مرافعة المتهمين، وعرض الأسطوانة المدمجة، التى قدمتها النيابة العامة.

وسلمت النيابة العامة ما يفيد ضبط أحد الهاربين، إلى هيئة المحكمة، كما سلمت صورة رسمية من محضر استجواب المتهم مدنى إبراهيم حنفى وصورة من محضر استجواب سعيد سعد الدين يوسف، وشهرته أبو أحمد ومحضر استجواب المتهم يس عبد المنجى البرعى شحاتة.

وبدأت المحكمة عرض الفيديوهات، التى قدمتها النيابة العامة، حيث قامت قوات تأمين المحكمة بتركيب شاشات عرض العرض بحضور خبير المساعدات الفنية.

وشهدت الجلسة الماضية، إحضار المتهم الثانى وسماع مرافعة النيابة والدفاع، عن المتهمين الأول والثاني، والتحقيق فى مزاعم هيئة الدفاع باصطحاب المتهم بلال صبحى إلى جهاز الأمن الوطنى، وعرض نتائج التحقيقات على هيئة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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مصر 365

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