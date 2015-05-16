إعلان حالة الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية عقب إحالة مرسى للمفتى

أعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار الكامل على مستوى القطاعات ونشرت قواتها بمحيط المنشآت الحكومية والمبانى المهمة، وألغت إجازات الضباط ورفعت حالة الطوارئ للدرجة "ج" ونبهت على الضباط بعدم مغادرة الأقسام تحسبًا لوقوع أعمال عنف من قبل الجماعات الإرهابية على خلفية قرار إحالة أوراق محمد مرسى وأعوانه لفضيلة المفتى.

وشهدت الشوارع والميادين العامة انتشار للضباط وقوات الأمن، وتم استدعاء جميع ضابط المفرقعات والكلاب البوليسية للتمشيط والبحث عن أية أجسام غريبة يتم زرعها من قبل الخارجين عن القانون.