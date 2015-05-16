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قاضى التخابر والهروب ردا على بيان حماس: لماذا لم ينشروا شهادات الوفاة؟

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قاضى التخابر والهروب ردا على بيان حماس: لماذا لم ينشروا شهادات الوفاة؟ قاضى التخابر والهروب ردا على بيان حماس: لماذا لم ينشروا شهادات الوفاة؟
ردا على البيان الذى نشرته حركة حماس عبر مواقع الإنترنت وأعلنت فيه وفاة 3 من بين المحالة أوراقهم للمفتى منذ 2008 خلال مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلى، ومتهم رابع معتقل فى سجون الاحتلال صرح المستشار شعبان الشامى رئيس محكمتى الهروب وادى النطرون والتخابر مع حماس أن هذه أقاويل مرسلة، والمحكمة لا تأخذ بكلام ينشر عبر التواصل الاجتماعى ولكن تأخذ بأوراق ومستندات فعلى من يدعون وجود متهمين أن يقدموا أوراق تثبت ذلك، ومستندات تؤكد اعتقال الرابع"، وأضاف مستنكرا "لماذا لم ينشروا شهادات وفاتهم مع الخبر؟" ومستطردا: لكن كل ما ينشر الغرض الأول منه هو الشوشرة على الحكم .
>وعلق الشامى على حادث استشهاد 3 مستشارين بسيناء وإصابة آخر عقب صدور حكمه: عدد من المتهمين الهاربين الذين صدرت قرارات بإحالتهم للمفتى ينتمون للجماعات الجهادية وتمكنوا من الهروب أثناء عمليه اقتحام السجون فى ثورة 25 يناير، وأرجح بأنهم أو من يتبعهم هم من نفذوا الجريمة اعتقاد بأنهم يثأروا لأنفسهم من القضاء وعن شخصى فأنا لا أخشى سوى الله وليفعلوا ما يريدون.
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>- بالفيديو..إحالة أوراق الشاطر والبلتاجى وآخرين فى قضية التخابر الكبرى للمفتى
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