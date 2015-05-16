الرئيس يؤكد على أهمية ضمان استدامة تخزين مياه السيول لتنمية سيناء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعًا حضره االمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مستشار وزير الدفاع للمشروعات، وعدد من أعضاء المجلسين التخصصين لتنمية المجتمع، والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الرى والموارد المائية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية، التى تتخذها الوزارة فى إطار خطتها للحد من أخطار السيول فى سيناء، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء فقط حوالى 450 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.

وذكر الوزير أن الوزارة رصدت 280 مليون جنيه لمكافحة أخطار السيول خلال عامى 2015-2016، وذلك للحيلولة دون تكرار الخسائر، التى نجمت عن السيول خلال الفترة 2013/2014، والتى بلغت 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى نجاح بحيرات وسدود وادى وتير بمنطقة نويبع، فى صد سيل مدمر تعرض له الوادى بعد الانتهاء من إنشاء السد بيومين فقط، كما تم افتتاح عدد من الوحدات السكنية، التى كان قد تم إنشاؤها منذ عام 1996 وتأجل افتتاحها وتسليمها بسبب وقوعها فى مجرى مخرات السيول.

وفى هذا الصدد، ذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية ضمان استدامة عملية تخزين مياه السيول والأمطار فى مواسمها السنوية والاستفادة منها عقب تخزينها فى أغراض التنمية الزراعية فى سيناء، وذلك فى إطار توجه الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة فى سيناء.. كما وجَّه السيد الرئيس بالانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمكافحة السيول قبل نهاية العام الجارى، لا سيما فى المحافظات المصرية الأكثر تضررًا جراء السيول مثل سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.