وزارة العدل تنعى شهداء القضاء وتصف الحادث بـ"الجبان الآثم"

نعت وزارة العدل وقضاة مصر الأجلاء وسائر الهيئات القضائية والجهات المعاونة وجميع العاملية، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد 3 قضاة هم كل من "محمد مروان عبد الله، وعبد المنعم مصطفى محمد، ومجدى محمد رفيق، والسائق شريف محمد حسنى عبد العزيز" وسائقهم، صباح اليوم السبت، أثناء توجهم لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة.

وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل فى بيان إن هذا العمل الجبان الآثم يأتى فى إطار العمليات الإجرامية التى لا تقرها الأديان السماوية وتأباها القيم الأخلاقية، تمت وصدرت من طائفة تسلحت بالحقد والكراهية ليتزينوا بدماء القضاة الطاهرة، ما يثبت أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء.

وأضاف "خميس" بأن دماء القضاة الذكية التى سالت اليوم وعطرت أرض سيناء ستزيد القضاة عزمًا وقوة وإصرارًا على أداء رسالتهم السامية ومواجهة الإرهاب وهزيمته، وأن وزارة العدل تستودع أرواحهم الطاهرة عند الله داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويهم والأسرة القضائية الصبر والسلوان.