ننشر صورة المستشار مجدى محمد مبروك شهيد الهجوم الإرهابى بالعريش

حصل "اليوم السابع" على صورة الشهيد "مجدى محمد رفيق مبروك" 32 سنة عضو اليمين بدائرة جنح مستأنف العريش الذى استشهد اليوم فى حادث إرهابى بالعريش.

وقال أحد أصدقاء الشهيد إنه دفعة 2005 وأول تعين له كان فى نيابة العريش، وتدرج بالعريش حتى أصبح مدير لنيابة مرور العريش، وبعد تدرجة الطبيعى بالنيابة العامة عاد للعريش مرة ثانية عضو اليمن بدائرة جنح متستأنف العريش.

وأضاف: الشهيد متزوج وله بنت وولد ومن مواليد محافظة الإسكندرية ومقيم القاهرة. وكان إرهابيون قد شنوا هجوما إرهابيا على أتوبيس قضاة بالعريش، أسفر عن مقتل كل من المستشار عبد المنعم مصطفى عثمان 45 سنة، متأثر بإصابته بطلق نارى بالوجه والصدر والمستشار مجدى محمد رفيق مبروك 32 سنة، والمستشار مروان محمد 30 سنة، و"شريف" 40 سنة سائق وإصابة وكيل النيابة، أيمن سعد مصيلحى 40 سنة.

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