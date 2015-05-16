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بالفيديو.. أسامة الأزهرى ووفد الرئاسة يسلمون الحاجة زينب تأشيرة حج

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بالفيديو.. أسامة الأزهرى ووفد الرئاسة يسلمون الحاجة زينب تأشيرة حج بالفيديو.. أسامة الأزهرى ووفد الرئاسة يسلمون الحاجة زينب تأشيرة حج
ينشر "اليوم السابع" تسليم وفد من رئاسة الجمهورية برفقة الدكتور أسامة الأزهرى، عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، ومحافظ الشرقية، رضا عبد السلام، الحاجة زينب حسن حسن عبد النبى، 102 سنة، تأشيرة حج وملابس الإحرام وكل ما يتطلب سفرها إلى الأراضى المقدسة.
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وكان الدكتور أسامة الأزهرى والمحافظ رضا عبد السلام، زارا الحاجة زينب فى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية صباح اليوم وسلماها الدعوة، وطالباها بالدعاء لهما ولمصر، فور وصولها لأداء فريضة الحج، كما سلماها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- بالصور.. وفد رئاسى يسلم مسنة 102 عام تأشيرة حج بالحسينية فى الشرقية

- أسامة الأزهرى ووفد من الرئاسة يصلون الشرقية لتسليم مسنة تأشيرة حج

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مصر 365

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