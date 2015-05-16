فيديو من الذاكرة: جاستين بيبر المشاكس في طفولته

يُعتبر المغني الأمريكي Justin Bieber الآن من أهمّ نجوم العالم، بالنظر إلى الشهرة الواسعة التي تمكّن من تحقيقها في وقت قصير وسنّ مبكرة.

Bieber البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يُثير المشاكل باستمرار، يحاول دائماً التواصل مع محبيه بالطرق كافة، وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من الطرق السيّئة أخلاقياً التي يعتمدها أحياناً، يبقى من أكثر النجوم إنسانية وحبّاً للخير.

من خلال هذا الفيديو، عودوا معنا بالذاكرة إلى Justin Bieber الطفل المشاكس والمحبّ للحياة:

بالصورة: مايلي سايرس تظهر الشبه بينها وبين جاستين بيبر