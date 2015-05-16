بالصور.. شريف رمزي يحتفل بزواجه من ريهام أيمن

احتفل الممثل المصري شريف رمزي ومواطنته الممثلة ريهام أيمن بزواجهما مساء أمس في حفل عائلي، لم يضمّ سوى الأهل والأصدقاء، ومن المقرّبين فقط.

وكان شريف وريهام قد احتفلا بخطوبتهما منذ أسابيع قليلة في حفل بسيط أيضاً.

وسبق لشريف الزواج من قبل من منة الله، ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، فيما كانت ريهام مخطوبة إلى الممثل عمر، ابن الفنان القدير حسن يوسف.

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تهنّئ العروسين بالزفاف السعيد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي