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بالصور.. شريف رمزي يحتفل بزواجه من ريهام أيمن

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بالصور.. شريف رمزي يحتفل بزواجه من ريهام أيمن بالصور.. شريف رمزي يحتفل بزواجه من ريهام أيمن

السبت 16-05-2015 18:49

احتفل الممثل المصري شريف رمزي ومواطنته الممثلة ريهام أيمن بزواجهما مساء أمس في حفل عائلي، لم يضمّ سوى الأهل والأصدقاء، ومن المقرّبين فقط.
وكان شريف وريهام قد احتفلا بخطوبتهما منذ أسابيع قليلة في حفل بسيط أيضاً.
وسبق لشريف الزواج من قبل من منة الله، ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، فيما كانت ريهام مخطوبة إلى الممثل عمر، ابن الفنان القدير حسن يوسف.
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تهنّئ العروسين بالزفاف السعيد.

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