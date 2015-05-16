وعكة صحية لأحد متهمى "خلية الظواهرى" تؤخر انعقاد جلسة المحاكمة

أصيب نبيل مغربى أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" بوعكة صحية قبل بدء جلسة محاكمته ضمن 68 آخرين منهم 54 حاضرا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وحضر طبيب المحكمة إلى القاعة للكشف على المتهم بعد نقله فى غرفة خاصة، لضمان راحته ما تسبب فى تأخر انعقاد الجلسة الى الآن، ومن المقرر أن تبدأ بعد نصف ساعة، أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، وستشهد الجلسة استكمال مرافعة المتهمين، وعرض الأسطوانة المدمجة التى قدمتها النيابة العامة.

وشهدت الجلسة الماضية، إحضار المتهم الثانى وسماع مرافعة النيابة والدفاع، عن المتهمين الأول والثاني، والتحقيق فى مزاعم هيئة الدفاع باصطحاب المتهم بلال صبحى إلى جهاز الأمن الوطنى، وعرض نتائج التحقيقات على هيئة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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