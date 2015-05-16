أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ قنا يقرر غلق مزارع الدواجن وقاية من أنفلونزا الطيور

Google+ Print
محافظ قنا يقرر غلق مزارع الدواجن وقاية من أنفلونزا الطيور محافظ قنا يقرر غلق مزارع الدواجن وقاية من أنفلونزا الطيور

محافظ قنا

أكد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، أن مديريتي الطب البيطري والزراعة تقوم حاليا بإجراء حصر شامل لجميع مزارع الدواجن الغير مرخصة بمراكز وقري المحافظة بهدف التصدي لمرض أنفلونزا الطيور والوقاية منه والقضاء علي ظاهرة انتشار مزارع الدواجن الغير مرخصة.

وأعطي الهجان تعليماته بالتنبيه علي مزارع الدواجن الغير مرخصة والمستوفية لشروط الترخيص بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص حتى لا تتعرض للغلق، أما المزارع الغير مرخصة والغير مستوفيه لشروط الترخيص سيتم غلقها فورًا.

ولفت أن تلك التوجيهات تأتي من أجل الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور لعدم ظهور أي حالات إصابة به والحد من انتشاره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا