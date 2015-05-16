محافظ قنا يقرر غلق مزارع الدواجن وقاية من أنفلونزا الطيور

أكد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، أن مديريتي الطب البيطري والزراعة تقوم حاليا بإجراء حصر شامل لجميع مزارع الدواجن الغير مرخصة بمراكز وقري المحافظة بهدف التصدي لمرض أنفلونزا الطيور والوقاية منه والقضاء علي ظاهرة انتشار مزارع الدواجن الغير مرخصة.

وأعطي الهجان تعليماته بالتنبيه علي مزارع الدواجن الغير مرخصة والمستوفية لشروط الترخيص بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص حتى لا تتعرض للغلق، أما المزارع الغير مرخصة والغير مستوفيه لشروط الترخيص سيتم غلقها فورًا.

ولفت أن تلك التوجيهات تأتي من أجل الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور لعدم ظهور أي حالات إصابة به والحد من انتشاره.