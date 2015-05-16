المرصد: التلفزيون الرسمى السورى بث تقريرا خاطئا بشأن غارة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن تقريرا بثه التلفزيون الرسمى السورى وأفاد بأن الجيش السورى قتل قياديا فى تنظيم داعش خاطئ وإنه نسب للجيش الفضل فى غارة نفذتها قوات أمريكية.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن الغارة التى استهدفت حقلا نفطيا فى محافظة دير الزور بشرق سوريا هى نفسها التى قال مسؤولون أمريكيون إن قوات خاصة أمريكية نفذتها، وكان التلفزيون الرسمى السورى قد بث نبأ الغارة نقلا عن مراسله فى دير الزور وذلك قبل أن تعلن الولايات المتحدة الخبر.

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