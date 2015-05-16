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محافظ الأنبار: رفع أعلام داعش على مبنى المجمع الحكومى لايعنى سقوط الرمادى

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محافظ الأنبار: رفع أعلام داعش على مبنى المجمع الحكومى لايعنى سقوط الرمادى محافظ الأنبار: رفع أعلام داعش على مبنى المجمع الحكومى لايعنى سقوط الرمادى
قلل محافظ الأنبار صهيب الراوى من أهمية سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مبنى المجمع الحكومى بمدينة الرمادي، وقال: إن رفع أعلام داعش على مبنى المجمع الحكومى وعدد من المبانى بمدينة الرمادى لا يعنى سقوطها.. منوها بالقوات العراقية التى تدافع عن المدينة .

ودعا الراوى - فى كلمة متلفزة بعد ظهر اليوم السبت- العراقية والقوات الأمنية الى فتح جسر "بزيبز" الرابط ما بين العاصمة بغداد ومدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار بشكل فورى لاستقبال النازحين الفارين من المناطق التى تسلل لها تنظيم داعش امس بالرمادى .

ولفت إلى أن داعش أحداث أضرارا كبيرة فى مبنى مجلس محافظة الأنبار وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين يندى لها الجبين، مشيراً إلى أنه كان من بين الضحايا نساء وأطفال.

ومن جانبه، دعا نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى إلى توحد القوى السياسية كافة دعما لقوات الجيش والأمن ومقاتلى عشائر الأنبار الذين يقاتلون داعش، وقال : إن معركة العراق فى الأنبار تقتضى الإسراع بتسليح أبنائها والسماح لهم بأداء حقهم وواجبهم بالمشاركة فى القتال، فهم أكثر خبرة من غيرهم بطبيعة الأرض والمنطقة، وأكثر تضررا من اعتداءات تنظيم(داعش) الإرهابى .
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مصر 365

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