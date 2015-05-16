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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مخلل بالعاشر من رمضان

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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مخلل بالعاشر من رمضان الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مخلل بالعاشر من رمضان
دفعت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، برئاسة العقيد أشرف شوقى مدير الحماية بعدد 10 سيارات للسيطرة على حريق نشب بمخزن كرتون فى مصنع مواد مخللة وزيت زيتون بمنطقة السى 6 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتمكنت من السيطرة على الحريق .

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بمصنع مواد مخللة بمدينة العاشر، وتم إخطار المفرقعات والسيطرة على الحريق وجارى حصر التلفيات.

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مصر 365