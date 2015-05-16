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السجن 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

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السجن 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج السجن 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "جمال ف أ" و"السيد أ" عاملين، مقيمان بقرية ونينة بدائرة مركز سوهاج بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع. وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365