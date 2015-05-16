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القبض على المتهمين بسرقة مدرسة عباس العقاد الابتدائية فى بورسعيد

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القبض على المتهمين بسرقة مدرسة عباس العقاد الابتدائية فى بورسعيد القبض على المتهمين بسرقة مدرسة عباس العقاد الابتدائية فى بورسعيد
تمكنت أجهزة الأمن ببورسعيد من القبض على المتهمين بسرقة بعض الأجهزة والأدوات بمدرسة عباس العقاد الابتدائية بدائرة حى المناخ، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة المناخ تلقى بلاغًا من مدير مدرسة عباس العقاد باكتشافه سرقة بعض الأجهزة والأدوات من داخل المدرسة.

وتوصلت تحريات مباحث ضباط قسم شرطة المناخ أن وراء ارتكاب الواقعة "ع أ ع" وشهرته القرد مسجل جنائى سرقات عامة و"أ أ ع" ومتهم فى العديد من القضايا.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المناخ من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة بندقية خرطوش عيار١٢ مم و٢ طلقة من ذات العيار كما عثر بحوزة الثانى على سلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة عن طريق فسخ الأبواب وأرشدا عن المسروقات التى تمت إعادتها إلى المدرسة، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيدا لمحاكمتهما لمباشرة التحقيق.

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مصر 365