بلاغ يطالب بإدراج المحال أوراقهم للمفتى فى قوائم الكيانات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بمذكرة عاجلة للنائب العام لإدراج محمد مرسى، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، والبلتاجى، وكافة من صدر ضدهم قرار بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى فى قضيتى التخابر مع حماس والهروب من سجون وادى النطرون على قوائم الكيانات الإرهابية

>وأوضح صبرى أنه بصدور قرارات المحكمة فى قضيتى التخابر والهروب بإحالة أوراق متهمون إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى وتحديد جلسة 2 يونيو القادم للحكم، فقد توافرت فى حق المحكوم ضدهم كافة الشروط القانونية لإعمال أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية، وعلى ذلك يحق لمقدم المذكرة التماس إنزال حكم القانون على هؤلاء وإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.

شبكةعيونالإخبارية

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