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النجمات بالفساتين القصيرة؛ جرأة أم مبالغة؟!

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النجمات بالفساتين القصيرة؛ جرأة أم مبالغة؟! النجمات بالفساتين القصيرة؛ جرأة أم مبالغة؟!

السبت 16-05-2015 13:20

الفساتين القصيرة صيحة رائجة منذ زمن بعيد. ولعلّها في الستينات والسبعينات كانت من ضمن الصيحات الأقوى، وكذلك في زمننا الحالي. إنها من أكثر التصاميم المفضّلة بالنسبة إلى النجمات العربيّات والعالميّات. لكن السؤال المستمرّ هو إن كان ارتداؤها بين صفوف النجمات يُعتبر جرأة أم مبالغة!
هذا النوع من الفساتين بالنسبة إلى الغرب يُعدّ أكثر من طبيعي. ولهذا نرى النجمات العالميات يرتدينها بأريحيّة وعفويّة. لكنها في عالمنا العربي لا تزال تثير الانتقادات والانفعالات، بالرغم من أنّ النجمات العربيّات لا يأبهن لما يُوجّه لهنّ من هذه الانتقادات، وهنّ يُفضّلن دائماً ما هو رائج على ما هو أنيق أو محتشم، وإنّ كان بعضهن يبالغ بالفعل في طول الفستان، في مقابل البعض الآخر الذي يختار الطول المتوسّط والمقبول.
ومن النجمات اللواتي يعشقن التصاميم القصيرة عالمياً، هنالك: Jennifer Lopez، Gwyneth Paltrow، Heidi Klum، Miranda Kerr، وDakota Johnson. أمّا من نجمات الوطن العربي فهنالك كلّ من نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، ومايا دياب، إلى جانب أمل علم الدين التي تقع بين الشرق والغرب، وكثيراً ما رأيناها في فساتين قصيرة وجميلة.
ارتداء هذا النوع من الفساتين ربما يُعتبر جرأة، وربما يُعتبر موضة، لكنه بالتأكيد هو مسألة شخصيّة بحتة. وأنت ما رأيك في الموضوع؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.

 

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سيدتي