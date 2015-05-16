إسماعيل يوسف: نقدر ظروف سانجا الذي يحاول تلبية طلبات الزمالك

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك أن النادي الأبيض يقدر ظروف سانجا باليندي، والذي يحاول توفير طلبات بعثة الفريق في الكونجو.

ويستضيف سانجا الزمالك غدا الأحد في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "لا أريد أن يظن الناس أن مسؤولي سانجا يعاملون الزمالك بشكل سيء، ولكن هذه ظروف النادي".

وتابع "سانجا نادي صغير، ويحاول تلبية طلبات الزمالك على قدر استطاعته".

وواصل متما "وفر لنا مسؤولو سانجا حافلات للتنقل، صحيح أنها لا تليق باسم الزمالك. ولكننا نقدر ظروف النادي".

ويعاني الزمالك من عدم توفير وسائل كافية للمواصلات حيث جهز سانجا حافلتين غير مجهزتين لنقل البعثة.