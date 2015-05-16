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مبروك: قادرون على تعويض الغيابات وتخطي الإفريقي

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مبروك: قادرون على تعويض الغيابات وتخطي الإفريقي مبروك: قادرون على تعويض الغيابات وتخطي الإفريقي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي إن فريقه قادر على تعويض الغيابات الكثيرة بالفريق بعد الإصابات التي ضرب العديد من اللاعبين.

وتعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية سيغيب بسببها لـ6 أسابيع عن الأهلي وكذلك يغيب الثنائي باسم علي ووليد سليمان عن مباراة الإفريقي.

وقال فتحي مبروك للصحفيين "الفريق يعاني من نقص وغيابات من الممكن أن تؤثر على أي فريق لكنني قادر على تعويض هذه الغيابات بطريقة لعب مناسبة".

وأضاف "لدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين على تخطي الإفريقي التونسي.. قمنا بتحليل أداء لاعبي الفريق التونسي وتعرفنا على أبرز مواطن القوة والضعف قبل مواجهة الغد".

وتابع "أنا متفائل بتحقيق نتيجة طيبة يسهل مهمة الأهلي في مباراة العودة".

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فيديو اليوم السابع