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تحذير للسيدات.. أعراض القولون وسرطان المبيض متشابهة..والكشف المبكر الحل

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تحذير للسيدات.. أعراض القولون وسرطان المبيض متشابهة..والكشف المبكر الحل تحذير للسيدات.. أعراض القولون وسرطان المبيض متشابهة..والكشف المبكر الحل
"أورام المبيض" أحد أخطر الأورام التى تصيب النساء نتيجة أسباب وعوامل عديدة، أهمها التدخين وأسباب وراثية، كما تتشابه أعراضه مع أعراض القولون.

السرطان


>قال الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن السرطان هو عبارة عن نمو وتكاثر للخلايا بصورة غير طبيعة، ثم تبدأ فى الانتشار عن طريق الدم والغدد اللميفاوية.

سرطان المبيض


>ويستكمل د.عمرو قائلا "يحتل سرطان المبيض المرتبة الرابعة من حيث الأورام التى تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بها، بعد سرطان الثدى والرحم وعنق الرحم".

أسباب الإصابة بأورام المبيض


>ويتابع د. عمرو قائلا: هناك بعض العوامل والتى تزيد من فرص إصابة المرأة بسرطان المبيض، أهمها:
>1) تقدم العمر خاصة مرحلة الستينات والسبيعنات.
>2) النساء المدخنات.
>3) وجود تاريخ مرضى بالعائلة.
>4) عدم الحمل أو الرضاعة يزيد من احتمالية حدوث سرطان المبايض.

تأخر تشخيص سرطان المبيض


>وأضاف د.عمرو قائلا: "وتعتبر مشكلة سرطان المبيض فى تشخيصه عن بقية الأورام الأخرى، نظرا لأن أعراضه عامة وتتشابه مع أعراض أمراض باطنية أخرى خاصة القولون، مما يجعل تشخصيه متأخرا ويصعب علاجه، وبالتالى قد يعرض النساء للوفاة بنسب كبيرة".

وأضاف د.عمرو قائلا "يجب على النساء التى تعانى من الأعراض التالية "شعورها بالانتفاخ، صعوبة بالهضم، ارتفاع البطن أو وجود كرش، بضروة إجراء سونار وعدم الاكتفاء بتشخيص طبيب الباطنة الذى يشخص حالتها بأنها تعانى من القولون، وكذلك إجراء فحوصات دلالات أورام المبيض ca125، ca19 – 9 للاطمئنان على عدم إصابتها بأورام".
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