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أستاذ أمراض جلدية: صعوبة علاج الصلع الدائم الناتج عن "المواد الكيمائية"

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أستاذ أمراض جلدية: صعوبة علاج الصلع الدائم الناتج عن "المواد الكيمائية" أستاذ أمراض جلدية: صعوبة علاج الصلع الدائم الناتج عن "المواد الكيمائية"
الصلع من الأمراض التى تصيب الرجال بنسبة كبيرة، ويكون نتيجة للعوامل الوراثية أو بعض العادات الخاطئة.

وقال الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية إن هناك نوعان من الصلع، أولهما الوراثى الموجود لدى الذكور بنسبة كبيرة عن الإناث، ويرجع للعوامل الوراثية، ووجود خلل ببعض هرمونات الجسم كـ"اندروجين" وهرمون Dht، وفى حالة إصابة الأم أو الأب بالصلع يتسبب ذلك فى ولادة أطفال يعانون من الصلع.

ويُعد الصلع الدائم النوع الثانى، وتتم الإصابة به نتيجة استخدام بعض المواد الكيميائية والمنتجات غير الطبية، التى ينتج عنها تساقط كثيف للشعر وحدوث الصلع، والذى يعد من الأنواع التى يصعب علاجها بخلاف الصلع الوراثى.

وأشار سليمان إلى أن الصلع الوراثى، من الممكن أن يتم علاجه من خلال علاج تعويضى للهرمونات التى بها خلل فى الجسم، حيث إنه يساعد على عودة الشعر مرة أخرى لكن ليس بالشكل الطبيعى، مشيرا أنه فى حالة وجود عامل وراثى للصلع لابد من إجراء الفحوصات لعلاج خلل الهرمونات فى بدايته وتوقف تساقط الشعر فى المراحل الأولى.

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مصر 365