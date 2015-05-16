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ولدتى قبل ميعادك؟.. تعرفى على أهم فحوصات طفلك المبتسر

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ولدتى قبل ميعادك؟.. تعرفى على أهم فحوصات طفلك المبتسر ولدتى قبل ميعادك؟.. تعرفى على أهم فحوصات طفلك المبتسر
تساهم ولادة الطفل مبكرا فى تعرضه لبعض المشاكل الصحية مثل عدم اكتمال أعضائه، والذى يتم وضعة بالحضانة لوضع برنامج علاجى خاص بالطفل حسب حالته الصحية.

الطفل ناقص النمو


>وقالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الطفل ناقص النمو هو الذى يولد قبل إتمام الأسبوع الـ37 من الحمل، والذى يتم حسابه بدءا من آخر موعد الدورة الشهرية عند الأم وحتى الولادة، نظرا لأن عمر الحمل الطبيعى 40 أسبوعا.

أنواع الطفل ناقص النمو


>وتستكمل د.نهى قائلة: هناك ثلاثة أنواع من المواليد الذين يولدون ولم يكتمل عمرهم الرحمى 40 أسبوعا، وهم:
>1) مولود لا يتجاوز عمر حمل والداته من 34 إلى 37 أسبوعا.
>2) مولود لم يتجاوز الـ37 أسبوعا.
>3) مولود لم يتجاوز 25 أسبوعا.

أهم الفحوصات التى تتم إجراؤها للأطفال بالحضانة


>وتتابع د.نهى قائلة: يتم دخول هؤلاء الأطفال للحضانة ناقصى النمو، فأغلبهم أعضاؤهم غير مكتملة، لذلك يتم وضعهم بالحضانه لرعاية الطبية التالية :
>1) مراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب.
>2) تسجيل قراءات ضغط الدم.
>3) مراقبة كمية السوائل الداخلة والخارجة من الجسم.
>4) إجراء اختبار الدم لفحص الكاليسوم والجلوكلوز ومستوى البليا يروبين.
>5) إجراء موجات فوق الصوتية على القلب الرأس.
>6) فحص العين للتأكد من سلامته الرؤية والشبكية.
>7) قياس درجة حرارة الجسم.
>وفى حالة حدوث خلل فى نتائج من الفحوصات الطبية نقوم بوضع برنامج علاجى للطفل.

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