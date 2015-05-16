الرياضة والماء الحل الأمثل للتخلص من الأرداف

السمنة أو الزيادة فى الوزن تؤرق صاحبها وتزعجه، وخاصة فى حالة الإصابة بسمنة موضعية كبروز البطن أو سمنة الأرداف أو الذراعين.إعلان - Ads إعلان - Ads
> وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على عدم اكتساب سمنة فى الأرداف ونصائح لتجنبها، ومنها:
>1- تجنب تناول الطعام والنوم مباشرة، لأنه يتسبب فى تخزين الدهون فى بعض أماكن الجسم ومنها الأرداف، ولذلك ينصح بالنوم بعد تناول الطعام بساعتين.
>2- تجنب الجلوس لفترات طويلة لأنه يتسبب فى اختزان الدهون فى الأرداف، ولذلك ينصح بالتحرك لمدة 5 دقائق بعد الجلوس بنصف ساعة.
>3- ممارسة الرياضة تخلصك من السمنة الموضعية، كالأرداف ولذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميًا.
>4- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، كالأطعمة السريعة والحلويات والمقليات.
>5- ينصح بالإكثار من تناول الماء.
>6- تناول الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون وتناوله فى الصباح على الريق.
>7- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
> وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على عدم اكتساب سمنة فى الأرداف ونصائح لتجنبها، ومنها:
>1- تجنب تناول الطعام والنوم مباشرة، لأنه يتسبب فى تخزين الدهون فى بعض أماكن الجسم ومنها الأرداف، ولذلك ينصح بالنوم بعد تناول الطعام بساعتين.
>2- تجنب الجلوس لفترات طويلة لأنه يتسبب فى اختزان الدهون فى الأرداف، ولذلك ينصح بالتحرك لمدة 5 دقائق بعد الجلوس بنصف ساعة.
>3- ممارسة الرياضة تخلصك من السمنة الموضعية، كالأرداف ولذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميًا.
>4- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، كالأطعمة السريعة والحلويات والمقليات.
>5- ينصح بالإكثار من تناول الماء.
>6- تناول الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون وتناوله فى الصباح على الريق.
>7- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.