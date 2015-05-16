أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرياضة والماء الحل الأمثل للتخلص من الأرداف

Google+ Print
الرياضة والماء الحل الأمثل للتخلص من الأرداف الرياضة والماء الحل الأمثل للتخلص من الأرداف
السمنة أو الزيادة فى الوزن تؤرق صاحبها وتزعجه، وخاصة فى حالة الإصابة بسمنة موضعية كبروز البطن أو سمنة الأرداف أو الذراعين.
> وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على عدم اكتساب سمنة فى الأرداف ونصائح لتجنبها، ومنها:
>1- تجنب تناول الطعام والنوم مباشرة، لأنه يتسبب فى تخزين فى بعض أماكن الجسم ومنها الأرداف، ولذلك ينصح بالنوم بعد تناول الطعام بساعتين.
>2- تجنب الجلوس لفترات طويلة لأنه يتسبب فى اختزان الدهون فى الأرداف، ولذلك ينصح بالتحرك لمدة 5 دقائق بعد الجلوس بنصف ساعة.
>3- ممارسة الرياضة تخلصك من السمنة الموضعية، كالأرداف ولذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميًا.
>4- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، كالأطعمة السريعة والحلويات والمقليات.
>5- ينصح بالإكثار من تناول الماء.
>6- تناول الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون وتناوله فى الصباح على الريق.
>7- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم