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بالصور.. وفد رئاسى يسلم مسنة 102 عام تأشيرة حج بالحسينية فى الشرقية

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سلم وفد من رئاسة الجمهورية، برفقة أسامة الأزهرى عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، الحاجة زينب حسن حسن عبد النبى 102 سنة من مدينة الحسينية فى الشرقية، تأشيرة الحج لهذا العام وملابس الإحرام، وكل ما يتطلب سفرها إلى الأراضى المقدسة.

وأكد الوفد الرئاسى أن برقية وصلت إلى مكتب الرئيس خاصة بالسيدة تطلب فيها الحج، وخاصة أن ظروفها لا تساعدها على أداء الفريضة، وبالعرض على الرئيس قرر تسفيرها إلى الأراضى المقدسة لأداء الفريضة على نفقته الخاصة.

وأرسل الوفد الرئاسى للسيدة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأنه يطالبها بالدعوة لمصر ولأهلها أثناء أداء الفريضة.

ومن جانبه أكد رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، أن سيارة المحافظة ستقل السيدة من شقتها ولن يتم تركها حتى سفرها إلى الأراضى المقدسة، كما أعطى تعليماته لتذليل كل العقبات أمام السيدة.

الوفد الرئاسى يسلم السيدة تأشيرة الحج -اليوم السابع -5 -2015
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الوفد الرئاسى يسلم السيدة تأشيرة الحج

الشيخ أسامة الأزهرى فى منزل السيدة العجوز بالشرقية -اليوم السابع -5 -2015
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الشيخ أسامة الأزهرى فى منزل السيدة العجوز بالشرقية

السيدة العجوز بعد تسليمها تأشيرة الحج من الرئاسة -اليوم السابع -5 -2015
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السيدة العجوز بعد تسليمها تأشيرة الحج من الرئاسة


>أسامة الأزهرى ووفد من الرئاسة يصلون الشرقية لتسليم مسنة تأشيرة حج

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