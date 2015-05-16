قارئ عبر "واتس آب اليوم السابع": انفجار قنبلة بمحيط كنيسة فى الفيوم

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل أحد القراء يدعى محمد على عبد المولى، رسالة، قال فيها إن قنبلة انفجرت بمحيط كنيسة مار جرجس فى مركز طامية التابع لمحافظة الفيوم.

وأشار القارئ عبر "واتس آب اليوم السابع" إلى أن شخصًا يستقل دراجة نارية ألقى القنبلة فى "كيس بلاستيك"، وانفجرت بعد مغادرته المكان، ولا أنباء عن وفيات.

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