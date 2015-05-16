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انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بجوار كنيسة مار جرجس بالفيوم

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انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بجوار كنيسة مار جرجس بالفيوم انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بجوار كنيسة مار جرجس بالفيوم
انفجرت عبوة ناسفة وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول عبوة أخرى بجوار كنيسة مار جرجس بمدينة طامية بالفيوم ولم يسفر الانفجار عن أية خسائر بشرية أو إصابات.

كان الأهالى بمدينة طامية سمعوا منذ قليل دور انفجار، وتبين أنه لعبوة ناسفة وضعها مجهولون بجوار كنيسة مار جرجس بمدينة طامية، ولم تسفر عن أية إصابات سوى تكسير زجاج أحد نوافذ الكنيسة.

وعلى الفور انتقل فريق من خبراء المفرقعات وتبين وجود عبوة أخرى تم إبطال مفعولها.


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