شعرك يعاني من البهتان؟ إليك الحل

نتساءل دائماً عن سر لمعان شعر النجوم بينما نعاني نحن من شعر باهت فاقد للحياة. وحتى وإن قمنا بالبحث عن طرق لمعان الشعر فهي غالباً ما تكون مؤقتةً ولكن سرعان ما يفقد الشعر لمعانه ويعود إلى المظهر الباهت مرةً أخرى.

ولكن إذا أردت الظهور بإطلالة النجمات ذوات الشعر اللامع الغني بالحياة عليك البحث أولاً عن أسباب بهتان شعرك، فالوقاية خير من العلاج. إليك بعض الخطوات لتتجنبيها حتى تعيدي اللمعان إلى شعرك مرةً أخرى.

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1. ألقي نظرةً على مكونات الشامبو الخاص بك فإذا وجدت الشامبو يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم أو الأمونيوم وسلفات لوريث فابتعدي عنه تماماً، وخاصةً إذا كان شعرك مجعدًا. فهذه المكونات قاسية على شعرك؛ لأنها تقوم بتجريده من الزيوت الطبيعية اللازمة للمعانه. لذا فعليك البحث عن الشامبو الذي يحتوي على مكونات طبيعية تناسب نوع شعرك.

2. إنّ عملية وضع البلسم على فروة رأسك وشعرك بأكمله قد تقلل من لمعانه. فالبلسم مصمم بحيث يرطب خصلات الشعر وعند استخدامه عليك وضعه على خصلات ونهايات شعرك فحسب. أما فروة الرأس فلا تحتاج إلى الترطيب الإضافي.

3. استخدام مجففات الشعر باستمرار تسبب أضراراً كبيرةً لشعرك ومنها فقدان لمعانه الطبيعي مع الوقت.

4. ترك الشعر بدون تهذيبه باستمرار يفقد الشعر حيويته؛ احرصي على قص أطراف شعرك باستمرار لتحصلي على نمو صحي لشعرك.

5. وكذلك استخدام الفرش الخشنة على شعرك يؤدي إلى تقصفه؛ احرصي على استخدام فرشاة ذات شعيرات طبيعية أو مشط من الخشب لضمان صحة ولمعان شعرك.

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