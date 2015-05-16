اختاري تسريحتك هذا الصيف من وحي نجمات " مهرجان كان" 2015

لطالما كانت النجمات مصدر وحي للنساء العربيات والأوروبيات من حيث موضة المكياج أو الشعر، فهنّ رائدات عالم الموضة بعد انطلاقها في العروض العالميّة. وعلى هذا الأساس، وبعد مهرجان "كان" السينمائي 2015 ، اختار لك موقع "سيدتي نت" أسهل التسريحات التي يمكنك اختيارها خلال هذا الأسبوع، وهذا الصيف أيضاً، لتتألقي بتسريحة طبيعيّة للغاية. فما رأيك أنت بهذه التسريحات؟

بعد متابعتنا للمهرجان وقدمنا لك يوم أمس أفضل إطلالات النجمات للمكياج في كان، ونطرح عليك اليوم فكرة تصفّح صور تسريحات النجمات التي جاءت على الشكل الآتي:

تسريحات الشعر المنسدل: من القِدم وحتى اليوم، وفي جميع المناسبات، نشهد طلباً كبيراً على ترك الشعر منسدلاً نظراً إلى سهولة تطبيقه، ولأنّ هذه التسريحة أو التسريحات تليق بجميع قصّات الفساتين وأشكال وجوه النجمات.

تابعي معنا : مكياج أقلّ من عادي لنجمات مهرجان "كان" 2015

تسريحة الكعكة: من 3 سنوات وحتى اليوم، نرى الكعكة الطبيعيّة باختلاف أشكالها هي سيّدة الموسم والمناسبات. لهذا ننصحك باعتمادها في هذا الصيف وفي مناسباتك الضخمة أيضاً.

الرفعة العشوائيّة: هذه الرفعة أو ذيل الحصان تليق بجميع النساء، كما تعتبر من التسريحات المنعشة المليئة بالحياة والحيويّة، فاعتمديها وكوني واثقة بجمالك وأناقتك.

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