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لاعب هال يواجه خطر الإيقاف عامين بسبب الكوكايين

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لاعب هال يواجه خطر الإيقاف عامين بسبب الكوكايين لاعب هال يواجه خطر الإيقاف عامين بسبب الكوكايين

يواجه الإنجليزي جاك ليفرمور لاعب هال سيتي خطر الإيقاف لمدة عامين بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين.

وكان هال سيتي قد أكد في بيان رسمي له أن ليفرمور قد ثبت تعاطيه المنشطات بعد أن جاءت عينته إيجابية في كشف المنشطات الذي أجرى له عشوائيا الشهر الماضي.

وسيتعرض ليفرمور لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي والتي قد تصل لعامين من كرة القدم بشكل عام.

وكان هال سيتي قد أعلن إيقاف ليفرمور هو الأخر بعد ثبوت تعاطيه للكوكايين وتحويله للتحقيق بسبب تلك الواقعة.

وكان ليفرمور قد انتقل لهال سيتي عام 2013 قادما من توتنام مقابل 8 ملايين إسترليني.

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