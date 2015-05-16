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الزمالك يتجه لتقديم شكوى ضد سانجا الكونجولي

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الزمالك يتجه لتقديم شكوى ضد سانجا الكونجولي الزمالك يتجه لتقديم شكوى ضد سانجا الكونجولي

بات من المنتظر أن يتقدم الزمالك بشكوى للكاف ضد فريق سانجا بيليندي الكونجولي بسبب سوء المعاملة التي تلقاها بعثة الفريق في الكونجو.

ويعاني الزمالك من عدم توفير وسائل كافية للمواصلات حيث جهز سانجا حافلتين غير مجهزتين لنقل البعثة بالإضافة للتأجيلات الكثيرة التي قام بها الفريق الكونجولي.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك بتلك الشكوى في الاجتماع الفني الذي سيجرى مساء اليوم السبت على هامش المباراة.

ويواجه الزمالك يوم الأحد فريق سانجا الكونجولي في دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بالزي الأبيض التقليدي له على أن يلعب سانجا بيليندي بالزي الأصفر والأحمر.

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