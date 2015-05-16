حوار – أحمد حسن مكي لـ في الجول: اتفقت مع الزمالك.. ولست قلقا من باسم وقمر

أحمد حسن مكي اسم يحافظ على تواجده في كل موسم انتقالات كمرشح للانضمام إلى الأهلي أو الزمالك، ولكن في النهاية يستمر المهاجم الدولي مع فريقه حرس الحدود. كل هذا قد يتغير هذا الصيف.

المهاجم الدولي صاحب الـ28 عاما مطلوب كالعادة في الأهلي والزمالك، بعدما عاد لفريقه حرس الحدود من فترة إعارة لأهلي طرابلس الليبي.

ويحاور FilGoal.com حسن مكي الذي سجل 7 أهداف لفريقه هذا الموسم في الدوري، عن مستقبله وارتباطه بالانتقال إلى أحد فريقي القمة.

- ما صحة الأنباء التي ترددت عن توقيعك للزمالك؟

اتفقت مع الزمالك على الانتقال إليه لنهاية الموسم، ولكنني لم أوقع رسميا حتى الآن.

- وهل كان الأهلي في مفاوضات معك أيضا؟

أريد أن أوضح أن على مدار السنوات الماضية كان الأهلي والزمالك دائما في مفاوضات معي، وكنت قريبا من الزمالك في 2013 ولكن الصفقة لم تتم.

وبعد العودة من أهلي طرابلس كنت على وشك الانتقال للأهلي قبل بداية الموسم الجاري، واتفقت مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي على كل التفاصيل، ولكن في النهاية حرس الحدود طلب 4 ملايين جنيه للاستغناء عني وهو كان رقما كبيرا.

وعاد الزمالك للصورة من جديد، وتحدثوا معي منذ حوالي شهر.

- ولماذا لم يتم الاتفاق رسميا حتى الآن؟

لا أريد أن يقال أن أحمد حسن مكي ترك حرس الحدود في وضع صعب ورحل، فأنا أريد الحفاظ على تركيزي كاملا مع الفريق من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز.

- هل هذا معناه أن الزمالك حصل على موافقة حرس الحدود؟

إدارة الحرس أعطتني وعدا بالسماح لي بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم، فأنا كنت أرغب في خوض تجربة جديدة عقب العودة من ليبيا. ولكنهم طلبوا مني الاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري.

- ألا تشعر بالقلق من أن تطلب إدارة الحرس رقما كبيرا من الزمالك مثلما فعلت مع الأهلي؟

لا أظن أن إدارة حرس الحدود ستتراجع عن وعودها لي، لأن عقدي ينتهي الموسم المقبل. ولن تنتظر لأرحل مجانا.

- ولماذا اخترت الزمالك رغم أنه يضم 4 مهاجمين حاليا؟

لا أشعر بالقلق من كثر المهاجمين في الزمالك، ففي النهاية يجب أن يمتلك الفريق البطل أكثر من لاعب جاهز في المركز الواحد.

أعرف ماذا ينتظرني هناك، فباسم مرسي هداف رائع وكذلك خالد قمر مهاجم مميز، ولكنني واثق من قدرتي على المنافسة وبالتأكيد الأفضل منا سيضمن مركزا أساسيا.

ولا يجب أن ننسى أن فريقا مثل الزمالك يلعب حوالي 50 أو 60 مباراة في الموسم الواحد بالمشاركة في الدوري والكأس والبطولة القارية. وبالتالي فرص الجميع في اللعب كبيرة.

- في النهاية. ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه لهجوم الزمالك؟

أثق في إمكاناتي وقدراتي، فأنا امتلك خبرة في المشاركات القارية مع أهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، كما أنني أعيش فترة جيدة على المستوى الشخصي بالانضمام لمنتخب مصر.