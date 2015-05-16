9 من الزمالك و6 من الأهلي ومحترف وحيد في قائمة المنتخب لمواجهة بوروندي

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لمواجهة بوروندي الودية يوم الخميس المقبل.

وضمت القائمة التي أعلنها كوبر 23 لاعبا منهم 6 لاعبين من الأهلي و9 لاعبين من الزمالك.

وانضم ثلاثة لاعبين من إنبي واثنين من وادي دجلة.

وظهر اسم كريم حافظ ظهير ليرس البلجيكي في قائمة المنتخب لأول مرة، وهو المحترف الوحيد الذي ضمه كوبر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ( الزمالك ) – شريف إكرامي ( الأهلي ) – محمد الشناوي ( بتروجيت )

خط الدفاع: محمد نجيب – سعد الدين سمير – صبري رحيل ( الأهلي ) – علي جبر – حازم إمام ( الزمالك ) – رجب نبيل ( وادي دجلة ) – كريم حافظ ( ليرس )

خط الوسط: حسام غالي – محمود تريزيجيه ( الأهلي ) –عمر جابر – أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – أيمن حفني – مصطفى فتحي ( الزمالك ) – محمود عبد المنعم "كهربا" ( إنبي ) – محمد سالم ( المقاولون )

خط الهجوم: باسم مرسي ( الزمالك ) – صلاح عاشور – محمود قاعود ( إنبي ) – دودو الجباس ( وادي دجلة )